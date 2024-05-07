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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي عاجل بشأن قضية تزوير واختلاس آثار

تمثال اثري
تمثال اثري

قررت الدائرة 15 جنايات الهرم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الكيلو 10.5، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باختلاس آثار من مقر عملهم والتزوير في أوراق ومستندات مخازن آثرية لجلسة 6 يوليو.

أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م. م. – 50 سنة – ، وم ب. ح.– 52 سنة – ، وم أ. ع. – 44 سنة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه.

جنايات الجيزة آثار

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