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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

مؤتمر تحلية المياه
مؤتمر تحلية المياه بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ والمقامة على مدار 3 أيام  من 7 وحتى 9 مايو الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء المصري ومشاركة 25 دولة وبتنظيم من مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابعة لمركز بحوث الصحراء ومشاركة مع المؤتمر اليورو متوسطي تحلية المياه المنظمة من الجمعية الأوروبيه تحلية المياه.

يهدف المؤتمر لتعزيز التحاور حول تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في تحقيق الآمن المائي وتعزيز الإستدامهة البيئية وتحسين جوده المياه المتاحة للاستهلاك الآدمي والزراعة والصناعة وتعزيز دور مصر كدولة رائده في مجال تحلية المياه وتحقيق التقدم والتطور في تكنولوجيا التحلية للمياه.

من جانبه قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز  بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر ان المؤتمر يناقش الحلول لمواجهة أحد أهم التحديات التي يواجهها البشرية وهو الشح المائي وما يمثله هذا التحدي من أزمة حقيقية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما يهدد الإستقرار السياسي في مناطق مختلفة من العالم ويمثل عبئا إقتصاديا يعوق التنمية.


ومن أهم المحاور التي أشار اليها المؤتمر التعاون بين الجهات البحثية والكيانات الصناعية لتطوير نظم التحلية للمياه كما يناقش مصادر الطاقة المتجددة وإستخداماتها الفعالة في مجال التنمية المستدامة وتقديم الحلول الغير تقليدية لمواجهة مخاطر الشح المائي بالمنطقة.


وأشار رئيس المؤتمر إلى أن الحكومة المصرية تدرك خطورة هذه الأزمة وبالفعل إتخذت الإجراءات والتدابير لتحقيق مستقبل أمن للإحتياجات الغذائية من خلال تنفيذ أهداف إستراتيجية للتنميه الزراعية المستدامة 2030 والتكيف مع التغيرات المناخية للحفاظ على الموارد الزراعية المتاحة وتقليل الإستيراد وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.


وأكد أن الدولة المصرية تبنت البرامج الإبتكارية للوصول للحفاظ على الامن الغذائي بتوفير المناخ المناسب وتطبيق البحوث العلميه في مجالات إستنباط السلالات النباتية قصيرة الدورة الزراعية والمتحملة للظروف المناخية المتقلبة والتحول لنظم الري الحديث وتحلية المياه في المحافظات الساحلية وبناء السدود والخزانات لتخزين مياه الأمطار والسيول.

وأعرب المشاركون بالمؤتمر عن تفائلهم بدعم تكنولوجيا تحلية المياه وتكوين روابط دولية قادرة على وضع حلول غير تقليدية لتوفير الأمن الغذائي.

مؤتمر تحلية المياه بشرم الشيخ

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جنوب سيناء مؤتمر تحلية المياة شرم الشيخ

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