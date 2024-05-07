الخارجية اللبنانية: اجتياح رفح يساهم في تنفيذ مخطط التهجير القسري

حذرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم الثلاثاء من أن أي عمل إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، يهدد بوقوع أزمة إنسانية على أكثر من مليون فلسطيني، لتنفيذ مخططات التهجير القسري.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيانها إن أي عمل تصعيدي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة ​رفح​، يهدد بكارثة إنسانية بالغة على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى هذه المنطقة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على ​قطاع غزة​ منذ سبعة أشهر؛ مما يُساهم في تنفيذ مخطّطات التهجير القسري الإسرائيلية".

ودعت الخارجية اللبنانية ​المجتمع الدولي​ والدول الفاعلة والمعنية، إلى "التحرك الفوري والفاعل لوقف المجازر الإسرائيلية، وانتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية ذات الصلة، والسعي نحو إنجاز مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار".