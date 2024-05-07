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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خناقة على الهواء بسبب مبادرة تخفيض سعر كيلو اللحمة لـ 250 جنيها

لحوم
لحوم

اندلعت مشادة على الهواء بين هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، ومجدي أبو صافي، أحد منسقي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، بسبب إعلان الأخير عن مبادرة يبيع بموجبها سعر كيلو اللحمة البلدي بـ 250 جنيها.

البداية من حديث مجدي أبو صافي، أحد منسقي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة “صدى البلد”، عن بيع سعر كيلو اللحمة بـ 250 جنيهًا «جاموس كبير».
بينما كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، أنه لا يوجد ما يسمى بمبادرة لتخفيض أسعار اللحوم لـ 250 جنيهًا، و أي لحمة تباع دون 400 جنيه تكون غير شرعية.
ليرد مجدي أبو صافي، أحد منسقي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، أنا طالب من الراجل ده حقي القانوني ولو بيشكك يجي عندي يشرف على اللحمة وعاوز رد شرف منه، ده أنا عندي مسئول الطب البيطري وكيل أول وزارة كل يوم يفتش اللحمة.
وأكمل أن اللحمة هي جاموسي كبير حاصلة على ختم الوزارة، قائلا: أنا بطالب حضرتك يا مدام عزة تجيبي رئيس الشعبة وتكشفوا اللحمة عندي، لترد عزة مصطفى: طلعوني برة الموضوع.
وانفعل هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، أن هناك جزارين يبعوا مخلفات اللحوم مثل عجل مكسور القدمين أو حتى مريض دخل في مرحلة النفوق.

وأضاف: إزاي الدولة تستورد اللحمة من الخارج وتبيع لحمة جيبوتي بـ 285 جنيهًا والبلدي يتم بيعها بـ 250 جنيهًا.

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