صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات خطيرة جراء اصطدام قطار له أثناء عبوره مزلقان القطار بمنطقة مكسيم بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بصدم قطار لشخص أثناء عبوره مزلقان قطار طلخا بمنطقة مكسيم .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى عمر شريف عبد الرازق 27 عاما ومقيم المنيل مركز طلخا بجرح بالجانب الايمن من البطن ١٠سم وسحجات بالجانب الايمن وكسر بالحوض .

تم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .