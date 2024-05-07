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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسا وزراء أوكرانيا وبلغاريا يناقشان احتياجات كييف من الدفاع الجوي

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

ناقش رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ونظيره البلغاري ديميتار غلافشيف احتياجات أوكرانيا العسكرية، وخاصة احتياجات المدفعية والقذائف والدفاع الجوي.

كما ناقش الجانبان صيغة السلام الأوكرانية وقمة السلام العالمية في سويسرا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال شميهال: "صوت بلغاريا مهم بالنسبة لنا ونعول أيضًا على مشاركة الشركات البلغارية في مؤتمر تعافي أوكرانيا في برلين".

وشكر شميهال جلافشيف على جهوده الشخصية لدعم أوكرانيا.

كما أعرب عن امتنانه لبلغاريا لدعمها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 

وبحسب شميهال، فقد تلقى تأكيدات من جلافشيف بأن بلغاريا ستواصل مساعدة أوكرانيا.

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ديميتار غلافشيف احتياجات أوكرانيا من الدفاع الجوي

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