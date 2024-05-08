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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد إبراهيم: الاتحاد يعاني من مشكلات فنية.. والأهلي قادر على عبور الترجي

صدى البلد

أكد محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر 2008، أن أداء الاتحاد السكندري، خلال المباريات الماضية، لم يكن جيدًا، وهو ما انعكس على نتائج الفريق التي تدهورت بشكل ملحوظ.

وأضاف إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك مشكلات فنية وراء تراجع نتائج وأداء الاتحاد السكندري، إذ يعاني الفريق من أزمة في تحولات اللاعبين من الدفاع للهجوم وظهرت واضحة أمام الأهلي.

وشدد على أن أداء الاتحاد السكندري تحسن تدريجيًا في بداية الشوط الثاني بعد تبديلات طارق العشري، بينما الأداء ككل في الفترة الأخيرة، لا يؤهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الغائب عنها منذ سنوات عديدة.

وتمنى محمد إبراهيم، عودة الاتحاد السكندري للمشاركة في البطولات الإفريقية من جديد، بينما أكد قدرة الأهلي على تجاوز مباراتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا «الترجي ليس على المستوى المطلوب محليًا في المباريات الماضية».
 

محمد ابراهيم الاتحاد السكندري - الأهلي الترجي

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