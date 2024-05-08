«الهناجر» بالأوبرا يستضيف فعاليات نادي سينما الطفل .. السبت المقبل

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعاليات نادي سينما الطفل وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو في تمام الساعة 1 ظهرا بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.



حيث يعرض خلال النادي عدد من الأفلام تنفيذ مجموعة من الأطفال نتاج بعض الورش التي اقامها المركز وعدد من الجهات اخرى ، حيث قام الاطفال خلالها بتنفيذ الافلام بانفسهم، همن المقرر عرض كلاً من فيلم ، الوان المطر ،winter، سلحفاة، فرحة ، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠١٥، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠٢٢ ، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠٢٤، ورشة فنون التحريك ، مش مقصودة ، عايدة .

وسوف يستضيف النادي مخرجة الرسوم المتحركة نسرين عبد الحليم لإقامة ورشة رسم شخصيات للاطفال عقب عرض الأفلام.

جدير بالذكر أن نادي سينما الطفل يقام شهرياً بالمجان ، وتشرف عليه فنياً المخرجة رانيه محمود، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما والأطفال لحضور فعاليات النادي.