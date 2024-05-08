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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«الهناجر» بالأوبرا يستضيف فعاليات نادي سينما الطفل .. السبت المقبل

صدى البلد

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعاليات نادي سينما الطفل وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو في تمام الساعة 1 ظهرا بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.


حيث يعرض خلال النادي عدد من الأفلام تنفيذ مجموعة من الأطفال نتاج بعض الورش  التي اقامها المركز وعدد من الجهات اخرى ، حيث قام الاطفال خلالها بتنفيذ الافلام بانفسهم، همن المقرر عرض كلاً من فيلم ، الوان المطر ،winter، سلحفاة، فرحة ، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠١٥، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠٢٢ ، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠٢٤، ورشة فنون التحريك ، مش مقصودة ، عايدة .

وسوف يستضيف النادي مخرجة الرسوم المتحركة نسرين عبد الحليم لإقامة ورشة رسم شخصيات للاطفال عقب عرض الأفلام.

جدير بالذكر أن نادي سينما الطفل يقام شهرياً بالمجان ، وتشرف عليه فنياً المخرجة رانيه محمود، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما والأطفال لحضور فعاليات النادي.

أخبار المركز القومى للسينما نادي سينما الطفل المركز القومي للسينما المصرية قطاع صندوق التنمية الثقافية دار الاوبرا المصرية

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