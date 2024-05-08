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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

35 ألف طالب أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالوادي الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، و التي يؤديها اليوم الأربعاء 7 مايو نحو 35 ألف طالب وطالبة، موزعين على 335 لجنة بالإدارات التعليمية الخمس.

 مشيرًا إلى أنه جرى  توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط  الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

من جانبه، أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية و التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الإبتدائية و الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام ( إلكترونيًا)، والصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالإضافة لطلاب الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي. فضلًا عن انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام غد الخميس.

 

على جانب آخر أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد قيام المديرية  بتنفيذ بث مباشر للمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ، وذلك فى إطار الحرص على دعم الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتعظيم الإستفادة من المحتوى التعليمى الذى يقدمه نخبة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات المختصين بالمواد الدراسية المختلفة.

لافتا أن المراجعات تهدف إلى تدريب الطلاب على نظام الأسئلة، فضلا عن تقديم كل سبل الدعم للطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحان دون أي قلق أو توتر وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدارتى التعليم الإعدادى و التطوير التكنولوجى.

إدارات التعليم الإدارات التعليمية الادارات التطوير التكنولوجي التربية و التعليم المكفوفين المجتمعي اللواء دكتور محمد الزملوط الفصل الدراسي الثاني دكتور محمد الزملوط داخل اللجان

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