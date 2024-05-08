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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرصة لتكرار هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تحذر من الاعتراف بدولة فلسطينية

وزير خارجية الاحتلال
وزير خارجية الاحتلال

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يعني التعايش مع احتمال تكرار هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

 

وذكر الوزير الاسرائيلي، في حسابه على منصة "إكس"، أن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر يعني مكافأة حماس على ق.تل أكثر من 1000 إسرائيلي".

 

وتابع: "هذا يعني إعطاء جائزة للنظام الإيراني.. هذا يعني التعايش مع إمكانية تكرار هجوم 7 أكتوبر".

 

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لتعزيز السلام هي من خلال المفاوضات المباشرة، في إطار عملية التطبيع الإقليمية".

 

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على سؤال حول تعليق أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، وقال: التنسيق لا يزال منقطع النظير".

 

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن أي خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يتم حلها “خلف الأبواب المغلقة”.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصيات بارزة في الحكومة الأمريكية أكدت أن شحنة أسلحة بمليارات الدولارات كانت في طريقها لإسرائيل توقفت بسبب وجود خوف شديد من الجانب الأمريكي تجاه اجتياح رفح.

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