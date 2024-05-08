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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تفض مخيما مناهضا لإسرائيل في جامعة جورج واشنطن

مظاهرات أمريكا لدعم
مظاهرات أمريكا لدعم فلسطين


 

قامت الشرطة الأمريكية بفض تجمع من المتظاهرين في مخيم مناهض لإسرائيل في جامعة جورج واشنطن، وتم اعتقال 35 شخصًا على الأقل ووقف 8 طلاب، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وتتواجد إدارة شرطة العاصمة في حرم جامعة جورج واشنطن منذ وقت مبكر من صباح الأربعاء لإخلاء المخيم المناهض لإسرائيل، قبل ساعات من قيام عمدة العاصمة موريل باوزر بالإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب حول التعامل مع الاحتجاجات.

وشوهد العشرات من ضباط الشرطة بالقرب من المعسكر في ساحة الجامعة حيث واجههم المتظاهرون، بعضهم بمكبرات الصوت وبعضهم بهتافات مثل "الشعب لديه كل السلطة!" و"الشعب المتحد لن يُهزم أبدًا!".
 

الشرطة الأمريكية المتظاهرين إسرائيل جامعة جورج واشنطن

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