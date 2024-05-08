طيران الاحتلال يشن عدة غارات على بلدات جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات على بلدات في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وقال شبكة "الميادين" إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة الخيام ومرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في غزة، وردا على اعتداءات الاحتلال ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم ‌‏الأربعاء باستهداف مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله في بيانه أنه إستهدف أيضا مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شلومي، كما استهدف مبنى آخر يستخدمه القوات الإسرائيلية في مستعمرة المنارة، واستهدف مبني آخر في مستعمرة حانيتا.‏

كما استهدف حزب الله مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم.‏