الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بإتجاه ميدان لبنان

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر" مما يستلزم الغلق الكلى لشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15مايو إتجاه ميدان لبنان لمدة "3 أيام فقط" إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2025/10/10 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2025/10/12 وعلى أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً

يستلزم الأمر إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

المسار البديل الأول حركة المركبات القادمة من كوبرى 15مايو ترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً إتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال .

المسار البديل الثانى الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.