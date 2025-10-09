محلل مالي: المؤسسات الدولية أدركت قوة القاهرة في إيقاف وقف الحرب في غزة

قال المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي؛ إن مصر بذلت جهودًأ مضنية لخروج اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بذلك الشكل وإفشال مخططات التهجير.

أشاد " الشريف" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد؛ بالمواقف الوطنية التي اتبعتها الدولة المصرية على مدار عامين على الأقل على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة مؤكدا أن القيادة السياسية خصوصا الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تحملت خلال تلك الفترة ضغوطًا كبيرة.

أضاف " الشريف" أن استضافة مصر رسميًا المفاوضات النهائية لإنهاء الصراع داخل المنطقة وإفشال مخططات التهجير يؤكد قوة القاهرة واقعياً وعمليًا مؤكدا أن الدولة المصرية ضربت مثالًا يحتذى به في التحرك العملي دون ضجيج أو الإلتفات إلى حملات التشويه.

أشار " الشريف" إلي أن اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجيئ للقاهرة هو ردًا عمليًا علي كل أهل الشر و التأكيد على أن القاهرة لا تقبل المساومة على سيادتها أو حقوق ومكتسبات أشقاءها العرب وخصوصًأ أهل غزة.

وأوضح " الشريف" أن إسرائيل و الولايات المتحدة أدركتا خطورة استمرار الحرب و العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و مخاطر الأضرار والممارسات اللا إنسانية هناك، معتبرًا أن حالة الغضب والإحتقان الشعبوي الدولي وضعت دوائر صناعة القرار في تل أبيب وواشنطن في مأزق لا مهرب منه.

أضاف أن هناك أبعادًا اقتصاديا جراء إيقاف حالة الحرب في قطاع غزة والتي تتضمن اعادة إعمار القطاع بسواعد أهل غزة ودعم من الشركات المصرية وبالتالي سيعود بالنفع على مصر ويرفع من عوائدها الاقتصادية ويقلل الضغط على العملة الأجنبية ويرفع من حجم الصادرات.

أشار إلي أنه بلا شك سيؤثر ذلك القرار على حركة الاستثمار و الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وسيكون المستفيد الأكبر هو القاهرة ويزيد من ثقلها في مؤشرات الأعمال والتقييمات الدولية وكذلك قيادتها داخل المؤسسات العالمية والإقليميية بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين و بنك التنمية الافريقي و تجمع الكوميسا إذ تقود مصر فيه المجموعة الإفريقية.

واستضافت مدينة السلام " شرم الشيخ" اليوم اجتماعات وقف إطلاق النار في قطاع غزة و اعلان انتهاء الحرب الإسرائيلية على الأبرياء ، بحضور ممثلين من دولة قطر بإعتبارها أحد أطراف الوساطة.

وثمنت القاهرة من دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسريع اجراءات التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لإيقاف الحرب على غزة.