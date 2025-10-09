تامر الحبال: مصر بقيادة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة وفرضت من شرم الشيخ معادلة السلام والاستقرار

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه من مدينة شرم الشيخ يمثل لحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مسار السلام بنفس روح الجندية التي يقود بها معارك التنمية، فحوّل الأزمة إلى نقطة انطلاق نحو استقرار شامل في المنطقة.

وأوضح الحبال أن الرئيس السيسي تعامل مع الأزمة والحرب في غزة بذكاء استراتيجي نابع من إدراك عميق لتشابكات المشهد الإقليمي، رافضًا كل الضغوط التي حاولت جرّ مصر إلى تنازلات أو تسويات تمسّ أمنها القومي، أو تمرر سيناريوهات التهجير التي تصدت لها القاهرة منذ اليوم الأول.

وقال إن ثبات الموقف المصري هو ما منح الوساطة مصداقيتها وجعل العالم كله ينصت لصوت القاهرة.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في إدارة ملف التفاوض بمرونة محسوبة، استطاعت من خلالها تحقيق توازن بين مطالب الأطراف المتنازعة دون أن تفقد بوصلتها الأخلاقية أو الوطنية، لتتحول من وسيط في أزمة إلى صانع لسلام حقيقي يفتح صفحة جديدة لشعوب المنطقة.

وأشار الحبال إلى أن الرئيس السيسي قاد العملية السياسية بدقة في التوقيت والرسائل، ما جعل الاتفاق لا يُنظر إليه فقط كوقف للحرب، بل كتحول نوعي في علاقة المنطقة بذاتها وبالعالم.

وتابع الحبال، أن استضافة مدينة شرم الشيخ للاتفاق، تعد رسالة للعالم أن مصر تملك مفاتيح السلام من أرض السلام. وأوضح الحبال أن الإعلان عن احتمال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشرم الشيخ خلال الأيام القادمة يؤكد أن واشنطن ترى في مصر شريكًا لا غنى عنه في صياغة معادلات الأمن الإقليمي، وأن ما تحقق برعاية مصرية هو نجاح يتجاوز حدود السياسة إلى بناء الثقة الدولية في الدور المصري.

وأكد الحبال أن الرئيس السيسي لم ينهِ حربًا فقط، بل أعاد تعريف مفهوم القيادة في زمن الاضطراب، فأثبت أن مصر حين تتحرك تفعل ذلك من أجل المنطقة كلها، وأن السلام في الشرق الأوسط لا يولد إلا من رحم الإرادة المصرية