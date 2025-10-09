قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تامر الحبال: مصر بقيادة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة وفرضت من شرم الشيخ معادلة السلام والاستقرار

تامر الحبال
تامر الحبال
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه من مدينة شرم الشيخ يمثل لحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مسار السلام بنفس روح الجندية التي يقود بها معارك التنمية، فحوّل الأزمة إلى نقطة انطلاق نحو استقرار شامل في المنطقة.

وأوضح الحبال أن الرئيس السيسي تعامل مع الأزمة والحرب في غزة بذكاء استراتيجي نابع من إدراك عميق لتشابكات المشهد الإقليمي، رافضًا كل الضغوط التي حاولت جرّ مصر إلى تنازلات أو تسويات تمسّ أمنها القومي، أو تمرر سيناريوهات التهجير التي تصدت لها القاهرة منذ اليوم الأول. 

وقال إن ثبات الموقف المصري هو ما منح الوساطة مصداقيتها وجعل العالم كله ينصت لصوت القاهرة.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في إدارة ملف التفاوض بمرونة محسوبة، استطاعت من خلالها تحقيق توازن بين مطالب الأطراف المتنازعة دون أن تفقد بوصلتها الأخلاقية أو الوطنية، لتتحول من وسيط في أزمة إلى صانع لسلام حقيقي يفتح صفحة جديدة لشعوب المنطقة.
وأشار الحبال إلى أن الرئيس السيسي قاد العملية السياسية بدقة في التوقيت والرسائل، ما جعل الاتفاق لا يُنظر إليه فقط كوقف للحرب، بل كتحول نوعي في علاقة المنطقة بذاتها وبالعالم.

وتابع الحبال، أن استضافة مدينة شرم الشيخ للاتفاق، تعد رسالة للعالم  أن مصر تملك مفاتيح السلام من أرض السلام. وأوضح الحبال أن الإعلان عن احتمال زيارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب لشرم الشيخ خلال الأيام القادمة يؤكد أن واشنطن ترى في مصر شريكًا لا غنى عنه في صياغة معادلات الأمن الإقليمي، وأن ما تحقق برعاية مصرية هو نجاح يتجاوز حدود السياسة إلى بناء الثقة الدولية في الدور المصري.

وأكد الحبال أن الرئيس السيسي لم ينهِ حربًا فقط، بل أعاد تعريف مفهوم القيادة في زمن الاضطراب، فأثبت أن مصر حين تتحرك تفعل ذلك من أجل المنطقة كلها، وأن السلام في الشرق الأوسط لا يولد إلا من رحم الإرادة المصرية

غزة مصر البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

ترشيحاتنا

حسام حسن

مراد مكرم يشيد بحسام حسن: أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب

أحمد شريف

أحمد شريف يشارك في مران الزمالك بعد انتهاء برنامجه التأهيلي

الزمالك

تدريبات فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا للكونفدرالية الأفريقية

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد