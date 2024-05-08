أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور

احتفلت إيبارشية اسيوط وتوابعها يوم السبت الماضي بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة اسيوط مظاهر الاحتفال.

بدأت صلوات قداس وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية القداس بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد يوم الأحد بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، واللواء اركان حرب خالد عباس بالنيابة عن اللواء عمرو جليل قائد المنطقة الحنوبية العسكرية، والاستاذ الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا يوأنس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.