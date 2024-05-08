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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور

الأنبا يوأنس
الأنبا يوأنس

احتفلت إيبارشية اسيوط وتوابعها يوم السبت الماضي بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة اسيوط مظاهر الاحتفال.

بدأت صلوات قداس وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية القداس بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد يوم الأحد بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء عصام سعد محافظ اسيوط،  واللواء اركان حرب خالد عباس بالنيابة عن اللواء عمرو جليل قائد المنطقة الحنوبية العسكرية، والاستاذ الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا يوأنس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

ايبارشية أسيوط عيد القيامه المجيد صلوات قداس العيد نيافة الأنبا يوأنس كهنة

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