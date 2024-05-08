بسعر بسيط للغاية.. أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب

كشفت شركة OPPO الشهر الماضي عن هاتف جديد للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدا ومواصفات ممتازة حيث يبلغ متوسط سعر هاتف OPPO K12 الجديد 250 يورو.

مميزات هاتف OPPO K12

بفضل شاشة AMOLED الرائعة بحجم 6.7 بوصة وبدقة FHD + ، يوفر K12 تجربة بصرية مذهلة. سواء كنت تتصفح الإنترنت أو تلعب الألعاب أو تشاهد برامجك المفضلة ، ستأسر الشاشة النابضة بالحياة أنظارك.

تم تصميم OPPO K12 لتحمل مصاعب الحياة اليومية. بفضل الحماية من السقوط من جميع الجهات الستة والأركان الأربعة ، يتم تأمين هاتفك ضد السقوط العرضي ، مما يضمن هبوطًا ناعمًا في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر تصنيفه IP54 لمقاومة الغبار والماء راحة إضافية لتلك اللحظات غير المتوقعة.

يحتوي K12 على معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 الذي يوفر أداءً سريعًا كالبرق. يقترن هذا المعالج بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 512 جيجابايت من سعة التخزين ، مما يجعل تعدد المهام أمرًا سهلاً ، ويسمح لك بالتبديل بين التطبيقات بسلاسة.

لا يقتصر تألق OPPO K12 على شاشته فحسب ، بل يتميز أيضًا بمعدل تحديث 120 هرتز للحصول على رسوم متحركة سلسة واستجابة لمسية سريعة. سواء كنت تتنقل بين التطبيقات أو تشاهد مقاطع الفيديو ، فإن K12 يواكب كل حركة تقوم بها.

بفضل بطارية سعة 5500 مللي أمبير ، يضمن K12 المرح طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد الطاقة. وعندما يحين وقت إعادة الشحن ، فإن الشحن السريع بقوة 100 وات يعيدك إلى العمل في وقت قصير.

خلد لحظات الحياة بتفاصيل مذهلة مع إعداد الكاميرا الرائع لهاتف OPPO K12 ، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل للحصول على صور عالية الدقة ومقاطع فيديو بدقة 4K. بالإضافة إلى ذلك ، تتيقن الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل أن صور السيلفي الخاصة بك تبدو دائمًا في أفضل حالاتها.

يعمل هاتف OPPO K12 بنظام ColorOS 14 المستند على Android 14 ، ويوفر واجهة مستخدم سلسة مع ميزات مصممة خصيصًا للإنتاجية والترفيه. مع ميزات إضافية مثل دعم بطاقتي SIM في وضع الاستعداد ، والتخزين القابل للتوسيع ، و NFC ، ودعم التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء ، يلبي K12 حقًا جميع احتياجاتك.