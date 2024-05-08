مسئول إسرائيلي: لا انفراجة في المفاوضات مع حماس.. والوفد لا يزال بالقاهرة

قال مسئول إسرائيلي لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد بوادر على حدوث انفراج في المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الوفد باقٍ في القاهرة في الوقت الراهن".

وقبل قليل، انتهى اللقاء بين مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقبل ذلك، التقى بيرنز برئيس الموساد دافيد برنياع، الذي كان حاضرا أيضا في اللقاء مع نتنياهو.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سيجتمع الليلة ويناقش المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.