رئيس بلدية رفح: نحن أمام كارثة إنسانية وصحية.. ولا وجود لأي مساعدات

قال رئيس بلدية رفح، الدكتور أحمد الصوفي، إن المدينة تقف على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه منذ 3 أيام لم تدخل أي مساعدات لغزة، ونحن في كارثة إنسانية وصحية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، أن رفح هي المدينة الوحيدة المتبقية من غزة، وبها مليون ونصف المليون فلسطيني.

وأشار إلى أن من ينجو من القصف الإسرائيلي؛ يموت بالمرض والجوع والعطش.

ونوه بأن هناك مستشفى صغير وخاص هو الوحيد الذي يعمل في غزة، إلى جانب عدة نقاط صحية لا تفي بالغرض، حيث لا توجد غرف عمليات أو عناية مركزة، أو حتى جهاز أشعة، ونحن أمام كارثة إنسانية صحية وإنسانية.