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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجنبًا لإلغاء التخصيص|«الإسكان الاجتماعي» يطالب المُتعاقدين على وحدات متوسطي الدخل بضرورة دفع الأقساط المتأخرة

صدى البلد

 

شددت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على المواطنين الذين استفادوا بوحدات سكنية ضمن محور متوسطي الدخل ضرورة الالتزام بسداد الأقساط المقررة عليهم في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مع سداد الأقساط المتأخرة تجنبًا لإيقاف إجراءات تخصيص الوحدات السكنية لهم.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يشدد على المواطنين المتقدمين للحجز ضمن إعلان الصندوق عن وحدات سكنية بمحافظات "بدر، البحر الأحمر، بورفؤاد، دمياط" بتاريخ 16 أغسطس 2020، وكذلك إعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2 والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس" المتأخرين عن سداد أكثر من دفعتين من الدفعات ربع السنوية المنصوص عليها بكراسة الشروط بضرورة التزامهم بالسداد في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان  بالصحف .

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدم التزام المواطنين المستفيدين بذلك يعتبر عدولًا عن استكمال الطلب، وسوف يتم وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ورد المبالغ السابق سدادها لهم مرة أخرى بعد إجراء التسويات المالية اللازمة.

وأكدت  مي عبد الحميد أنه سيتم إلغاء حجز الوحدة السكنية دون سابق إنذار لكل من يتخلف عن سداد دفعتين متتاليتين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لموقف  الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل وكذلك بالنسبة للبروتوكولات التي يوقعها الصندوق مع جهات مختلفة ؛ للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وقد  تلاحظ  تأخر عدد من المستفيدين عن دفع الأقساط المقررة عليهم لأكثر من ٦ أقساط متتالية، أي أكثر من عام ونصف العام تقريبًا.

وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه تمت دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل، حتي ولو قام المتقدمون بسداد غرامات التأخير المقررة.

كما نوهت إلى أن المهلة التي منحها الصندوق لعملائه الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي(سكن لكل المصريين) ولم يستلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها قد قاربت على الانتهاء مشددة على ضرورة سرعة توجههم لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة بالإعلان، وإلا سوف يعد ذلك عدولًا عن التعاقد من جانب المواطن.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"

http://www.facebook.com/shmffeg

"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/shmffeg

، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط 

www.twitter.com/shmffeg

، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط 

www.instagram.com/shmffeg

، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط 

https://www.threads.net/@shmffeg

، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق 

www.shmff.gov.eg

، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط 

https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 

090071117

 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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