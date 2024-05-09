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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

التنمر والسخرية.. الأوقاف تنشر خطبة أول جمعة من ذي القعدة 1445 هجريا

خطبة أول جمعة من
خطبة أول جمعة من ذي القعدة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع أول جمعة من ذي القعدة 2024، تحت عنوان:«التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع»، 10 مايو 2024م، الأول من ذي القعدة 1445 هـ. 

افتتاحات المساجد أول جمعة من ذي القعدة 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى افتتاح ( 19 ) مسجدًا أول جمعة من ذي القعدة، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 961 ) مسجدًا منها ( 750 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة  10 / 5 / 2024م عدد (11983) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا  و (337) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
2. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط
3. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط
4. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
5. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا 
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور 
7. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان 
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
8. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر
9. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف
10. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
11. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور
12. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات

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مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
13. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم
14. مسجد عزبة الكوم الكبير –  قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
15. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح
16. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق
3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية

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