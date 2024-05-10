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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة فن العمارة الاسلامي الأندلسي بمنتجعات دهب السياحية

منتجعات بالطراز الاسلامي
منتجعات بالطراز الاسلامي الاندلسي بدهب

دخل فن العمارة الإسلامي الأندلسي منتجعات دهب السياحية لأول مرة لأحد المنتجعات السياحية حيث بدأ رجال أعمال و  مستثمرين ادخال فن العمارة العربي وخاصة الاندلسي  إلي المنتجعات السياحية بهذا الشكل الجديد من العمارة ا التي انتشرت قديما  في بلاد الاندلس وكان اساسها فن العمارة العربي والثقافة العربية والإسلامية  .


فمدينة دهب التي بدأت بمخيمات سياحية بسيطة  وفنادق ببيئة صغيرة اصبح بها فنادق فاخرة علي الطراز الاسلامي الاندلسي   الذي لاقي  استحسان السياح من مختلف الجنسيات.

 

يقول ايهاب فريد الخبير السياحي بمدينة دهب وصاحب فكرة ادخال العمارة العربية و الاندلسيه لمدينة دهب ان الفكرة درسها خلال  فترة كبيرة من أن أجل أن  يكون لمدينة دهب هوية عربية ولون يمثل تراث مدينة دهب بمناظرها الخلابة وطبيعتها الفريدة  مشيرا  إلي أنه اختار تلك الهوية  العربية و الإسلامية  ليكون لون مميز في مدينة دهب مشيرا  إلي إن فن العمارة الاسلامي العربي و الاندلسي والذي انشئ ذلك الفن الامير عبد الرحمن الداخل عندما اسس بلاد الاندلس  مشيرا إلي إن هذه العمارة تلقي اعجاب جميع السياح واضاف فريد ان هذا الفن  لتعريف  السياح بالثقافة العربية .


وأكد فريد أنه سافر لعدد من الدول الإسلامية والعربية والاوربيه من اجل ان يكون هذا الفن المعماري موجود بدهب مشيرا إلي إحضار الزليخ من المغرب وبعض الرخام من الهند  بالإضافة لرسومات ولوحات عربيه  للتراث العربي في الاندلس .


واضاف محسن جعفر خبير سياحي   ان هذه العمارة العربية الاندلسيه هي  إطار جديد لمدينة دهب  يحافظ علي الهوية العربية مشيرا إلي إنه   لاقي اعجاب السياح  وخاصة إن دهب مدينة ترتقي بالتراث العربي والإسلامي .


وتتميز مدينة دهب بشكلها القديم الذي يحافظ علي الهوية العربية ويجد السائح فيه الطبيعية البدوية والمنازل البدوية وحياة الرعي  وخاصة في الوديان القريبة من دهب مثل وادي جني .

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جنوب سيناء فن العمارة الاندلسي دهب التراث

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