محمد أبو العلا يحصد المركز الثاني بأول أيام بطولة الأردن المفتوحة للجولف

انطلقت اليوم بملاعب واحة أيلة صباح الخميس منافسات النسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي ينظمها الاتحاد الأردني للجولف بالشراكة مع نادي أيلة.



وتحظى البطولة برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف الفايز بمشاركة قرابة 110 لاعبين ولاعبات في فئات الرجال والسيدات والناشئين.



وشهد اليوم الافتتاحي منافسات قوية، على أن تتواصل المنافسات يومي الجمعة والسبت الذي سيشهد تتويج الفائزين، حيث جاءت نتائج منافسات اليوم الأول على النحو التالي للمراكز الثلاثة الأولى:



- فئة الرجال، خالد عطية (السعودية)، محمد ابو العلا (مصر)، ميشيل كارانجا (كينيا).



- فئة السيدات، كاترينا بولكوفيسكا (لاتفيا)، ندى مير (قطر)، ياسمين طاهر (الأردن).



- فئة الناشئين، دانييل سوكولوف (قطر)، سليم العبدالات (الأردن)، دانيال طاهر ( الاردن ) .



وأكد كبير مدربي نادي أيلة للجولف الجنوب أفريقي جيسون فيرميولن سعادته بإقامة البطولة على ملاعب أيلة للمرة الثامنة بعدما كانت تقام في ملاعب البشارات في عمان.



وأشار جيسون الحاصل على شهادة رابطة محترفي لاعبي الجولف PGA في حديثه للجنة الإعلامية وبحضور الإعلاميين الرياضيبن العرب، ان ما يحدث في أيلة يعتبر نقلة نوعية وإضافة مميزة لرياضة للجولف في الأردن.



وَقال جيسون الذي تولى مهمة كبير مدربي الجولف في نادي أيلة عام 2021 "نهتم باستقطاب لاعبين من السعودية والمغرب العربي ومن دولة اجنبية متنوعة، ما يشكل فرصة لأيلة للتعريف بالشواطئ والملاعب وواحة أيلة كمشروع استثماري وسياحي ورياضي.



واضاف "الهدف ان تكبر البطولة عام بعد عام.. في البطولة الحالية أكثر من 100 لاعب ولاعبة، ونأمل التوسع أكثر في البطولات القادمة.



وشدد جيسون على ان الأردن قادر على استضافة بطولات عالمية، رغم وجود متطلبات إضافية من الإتحاد الدولي يجب ان تتوفر في المستقبل.

وحول تأثير وأهمية وجود واحة أيلة عل لعبة الجولف بالأردن قال جيسون: "التركيز حالياً على فئة الشباب لنشر اللعبة، حيث يتواجد عدد كبير من اللاعبين الأردنيين في البطولة الحالية.. وهذه البطولة اثمرت عن تأهيل لاعبين محترفين أبرزهم شيرغو الكردي الذي فاز بالبطولة مرتين وهو أحد أبرز اللاعبين الأردنيين في لعبة الجولف وبات الآن لاعباً محترفاً في المملكة العربية السعودية إلى جانب زميله وليد ابو السميد.



وأشاد جيسون بدور الإعلام المحلي والعربي في تغطية البطولة الحالية بالقول: "خلال الفترة الأخيرة اختلفت التغطية الإعلامية للبطولة وأصبحت أفضل خصوصاً في النسخة الحالية، وهذا يساهم في نشر لعبة الجولف على نطاق أوسع.



وعن المشاركة العربية في البطولة قال جيسون: "السعودية في تطور مستمر وخالد عطية من اللاعبين المرشحين دائما للفوز، والفريق التونسي في كل مشاركة يكون أقوى

أما الفريق المصري فهو من أفضل المشاركين اللاعب محمد الذيب وسيكون له مستقل كبير واعد، مضيفا أن نادي ايلة للجولة لديه شراكه دائمة مع مصر لتبادل الخبرات ومشاركة اللاعبين في بطولات الجولف التى تقام في البلدين .