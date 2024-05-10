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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاميرات مراقبة في مواقع الأعمال.. صدى البلد ينشر الحالة المرورية اليوم الجمعة

صدى البلد

تشهد الطرق والشوارع الرئيسية بالعاصمة والجيزة حالة من السيولة المرورية اليوم الجمعة باعتبارها اجازة اسبوعية لكافة المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.

قال اللواء احمد هشام الخبير المروري انه منذ الصباح الباكر شهدت الطرق الرئيسية حالة من الهدوء التام وسط انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالاوناش والاليات لمتابعة الحالة المرورية على مدار اليوم.

ونشرت الادارة العامة للمرور سيارات الاغاثة والاوناش على الطرق الصحراوية والزراعية لتامين المواطنين المتوجهين لقضاء اجازة نهاية الاسبوع في مسقط راسهم.

وقال هشام انه تم تركيب كاميرات مراقبة في مناطق الاغلاقات الجزئية والكلية شارعي يوسف عباس وذاكر حسين التي ستستمر ٣٠ يوما بسبب انشاء محطات مترو الانفاق، كما تم نشر الخدمات في شارع الهرم وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الحالة المرورية اعلى محور ترسا وشارع فيصل.

تم نشر خدمات مرورية على كورنيش النيل وممشى اهل مصر واماكن المتنزهات والمولات التي يتردد عليها المواطنين يوم الجمعة. 

السيولة المرورية إجازة رسمية اللواء احمد هشام الخبير المروري خدمات مرورية الادارة العامة للمرور

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