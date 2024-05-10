أحمد عمر هاشم: الإمام عبدالحليم محمود أحدث طفرة في إنشاء معاهد الأزهر

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المعاهد الأزهرية كانت معدودة على الأصابع، فبعد أن تولى الإمام عبد الحليم محمود، مشيخة الأزهر الشريف، انتشرت هذه المعاهد في كل المدن.

وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة، من مسجد الشيخ عبد الحليم محمود، بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أن الإمام عبد الحليم، كان وجه مجمع البحوث الإسلامية، بإقامة مؤتمرا دوليا عالميا عن إسرائيل ومن ورائها، وما أحوجنا إلى مثل هذه الأصوات حاليا لإخماد نارا أشعلتها فتنة من اليهود يصبون غضبهم على أشقائنا في فلسطين.

وتابع: علينا أن نجتمع على الحق وننصره ونؤيده كل بقدر طاقته، من استطاع الغزو فليغزو، ومن لم يستطع فبماله يتبرع لأشقائنا في القدس، فيقول النبي (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا).

ونشر التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبد الحليم محمود بمحافظة الشرقية، حيث يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وحددت وزارة الأوقاف، «التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع» موضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة 1445 هجريا.