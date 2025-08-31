قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الشباب والرياضة تنظم معرضاً للأدوات المدرسية للأسر الأولى بالرعاية بمشاركة مؤسسة الصديقية

الشباب والرياضة تنظم معرضاً للأدوات المدرسية للأسر الأولى بالرعاية بمشاركة مؤسسة الصديقية
الشباب والرياضة تنظم معرضاً للأدوات المدرسية للأسر الأولى بالرعاية بمشاركة مؤسسة الصديقية
أ ش أ

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير بالتعاون مع الإدارة المركزية للمدن الشبابية، معرضًا للأدوات المدرسية، بمشاركة واسعة من الأسر الأولى بالرعاية والجهات الأهلية، من بينها مؤسسة الصديقية (عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/- أن المعرض يهدف إلى إتاحة منصة تسويقية للمنتجات اليدوية والمشروعات الصغيرة وخاصة الأدوات المدرسية، بما يسهم في تعزيز فرص الدخل للأسر المنتجة، وإبراز إبداعات الحرفيين التي تعكس عراقة وأصالة الصناعة المصرية.


وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، باعتبارها أحد مسارات التمكين الاقتصادي، وتنمية مهارات الشباب والسيدات، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.


ومن جانبها، أوضحت مؤسسة الصديقية أن المشاركة في هذا الحدث تمثل رسالة مهمة مفادها أن كل يد عاملة بإتقان قادرة على بناء أسرة قوية ومجتمع أفضل، مشيرةً إلى أن دعم المرأة والشباب في مجالات الحرف اليدوية يفتح الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنمية حقيقية.


ويشهد المعرض إقبالًا من الجمهور للتعرف على المنتجات المتميزة، التي تعكس إبداع المشاركين وقدرتهم على المنافسة، بما يعزز من فرص نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز علي توفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.
 

