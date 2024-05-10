3 يوليو إطلاق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

ينظم معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، معرضه الرابع والعشرين هذا العام، في الثالث من يوليو المقبل، عبر نظام الأون لاين.

وتضمن فعاليات المعرض، مشاركة أساتذة كلية الهندسة، ومتحدثين يحاضرون للطلاب ويزودنهم بالخبرات العلمية والهندسية التي تفيدهم بعد التخرج.

كما يعرض الطلاب المشاريع الخاصة بهم، أما لجنة تحكيم تضم نخبة من المعلمين وممثلي الشركات ويتم تكريم المراكز الأولى ودعم مشاريعهم من قبل الجامعة والشركات.

ويهدف معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، لسد الفجوة بين الدراسة النظرية والجانب العملي حيث تأسس عام ١٩٩٩ على يد نخبة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.

وتأسس معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، من قبل الدكتور أحمد صفوت عام 1999 بكلية الهندسة جامعة الأزهر ، وطالما كان هدفه سد الفجوة بين الدراسة النظرية والجانب العملي.

و بدأ معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، من قسم الهندسة الكهربية وانتشر بعد ذلك في جميع أقسام هندسة من عمارة وحاسبات وميكانيكا وغيرها.

ومع مرور السنين وترك الأثر قاموا بتقديم وِرش عمل فى جميع المجالات الهندسية مجانًا للطلاب، من داخل الجامعة وخارجها حيث يُتيح لأي مُستفيد المشاركة في تلك الوِرش وهي:

-Web Track.

-Embedded Track.

-Architecture Track.

-Power Track.

-Mechanical Track.

-JAVA Track.

وبعد انتهاء الطالب من تلك الوِرش يصبح مؤهلًا للمشاركة في المعرض السنوي للفريق، فتأتي بعد مرحلة الوِرش مرحلة الدعم الفني التي يساعد الفريق فيها الطلاب في تطوير مشاريعهم استعدادًا للحدث الأكبر وهو المعرض..

ويُقام المعرض في نهاية كل عام دراسي يشارك فيه الطلاب من شتى الجامعات مشاريعهم، وهو يُعد من أفضل المعارض على مستوى الجمهورية والذي تُقام له مسابقة لذلك مع نخبة من الأستاذة ويفوز صاحب أفضل مشروع وتقييم.

ويمكن المشاركة في معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية للعام الـرابع العشرون في نسخته الالكترونية، من خلال الرابط من هنا