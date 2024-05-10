محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد نصار بسيدي سالم بتكلفة 3 ملايين جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد نصار - عزبة نصار - الروضة - إدارة سيدى سالم غرب، على مساحة 320 مترًا مربعًا، وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وسط فرحة الأهالى.

جاء ذلك بحضور رأفت عابد، نائب رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والشيخ فؤاد ناجى، مدير إدارة سيدى سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدى سالم شرق، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

يأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التى تواكب الجمهورية الجديدة، والتى تأتى فى إطار تكثيف الجهود للانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

قال محافظ كفرالشيخ، إن المساجد بيوت الله تعالى، ومنارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعى الدينى والثقافى وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود فى نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف فى بناء المساجد وتطويرها، وحرصها على نشر الفكر الوسطى المعتدل.

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتي كانت بعنوان «التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع»، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا.