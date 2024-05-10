عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قذائف إسرائيلية تستهدف عدة منازل في رفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الضربات الإسرائيلية تجاه مدينة رفح الفلسطينية لا تزال مستمرة، رغم أنه خلال الساعتين الماضيتين كان هناك هدوء حذر في المنطقة الشرقية للمدينة.

 

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنه قبل هذا الهدوء كانت ليلة عاصفة على الفلسطينيين، حيث لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية بكل أحيائها إضافة للمنطقة الشرقية لخان يونس، هذا القصف أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والمصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وأشار إلى أن القذائف تساقطت في صبيحة هذا اليوم في وسط رفح الفلسطينية، وهي تبعد عن المنطقة الشرقية بنحو كيلومترين من الناحية الغربية، وتقع خارج المنطقة المحددة بالإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه القذائف سقطت باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح أن المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية تشهد قصفا متقطعا من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه الشريط الساحلي المكتظ بالنازحين الفلسطينيين وعشرات الآلاف من الخيام الفلسطينية.

القذائف الإسرائيلية الفلسطينية مدينة رفح الفلسطينية الضربات الإسرائيلية رفح الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

ترشيحاتنا

عاجل| أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. فيديو

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

أطماع نتنياهو | نائب رئيس حماس : لا توجد مفاوضات حاليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-