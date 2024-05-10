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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة آلاف المتسابقين .. انطلاق النسخة الرابعة من مدينتي هاف ماراثون |صور

صدى البلد

للعام الرابع على التوالي، انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 مايو فعاليات مدينتي هاف ماراثون" Madinaty Half Marathon" بمشاركة آلاف المتسابقين.

نظم الماراثون شركة "تراي فاكتوري" وفقا لمعايير احترافية، وهى واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وحضر انطلاق المسابقة الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة ، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس ذا تراي فاكتوري.

وشهد الماراثون منافسة قوية من المشاركين من مختلف الأعمار السكنية، والذين استمتعوا بالجري وسط المساحات الخضراء الواسعة والبحيرات الموجودة في مدينتي، وأشادوا بجاهزية الطرق بالمدينة وفقًا لأعلى مواصفات الجودة مما يحفزهم على  المشاركة كل عام بماراثون مدينتي.

وتضمن الهاف ماراثون سباقات للجري بمسافات مختلفة ، سباق الـ ٥ كيلو، الـ ١٠ كيلو، الـ ٢١ كيلو ، بالإضافة إلى سباق الـ 2 كيلو الذي شارك فيه مختلف الأعمار من صفار وكبار السن وشباب ، وتضمن فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال.

وتعتمد المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية. وسيتم تخصيص مسارات للماراثون داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

يشار إلى أن النسخ الماضية من مدينتي هاف ماراثون شهدت مشاركة الآلاف من المتسابقين ، حيث شارك في ماراثون 2023 أكثر من 2000 متسابق من مختلف الأعمار ومن جنسيات مختلفة . 

يأتي تنظيم الهاف ماراثون في إطار اهتمام مجموعة طلعت مصطفى بتشجيع السكان على ممارسة الرياضة، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان.

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مدينتي مارثون مارثون مدينتى طلعت مصطفى

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