6 وقائع| تجديد حبس لص الهواتف المحمولة بالتجمع

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوماعلي ذمة التحقيقات، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب “ المغافلة” بدائرة قسم شرطة التجمع الأول .

مزاولة نشاطاً إجرامياً





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " المغافلة" .



وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم وبإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليه"سيئا النية" (مالك محل لبيع الهواتف المحمولة ، وعامل بالمحل – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) تم ضبطهما، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.