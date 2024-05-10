«الصحفيين» تعلن جدول العيادات الخارجية خلال الأسبوع الجاري بمشاركة 8 أطباء

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع خلال الفترة من السبت 11 مايو إلى 16 مايو بمشاركة 8 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

وأوضحت اللجنة ان الكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة، وتقام عيادة التأمين الصحي يوم الأربعاء من كل أسبوع من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا للصحفيين المشتركين في التأمين الصحي بمحافظة القاهرة.

ويشمل جدول الأسبوع التخصصات الآتية: :

1️⃣ د. رشا أحمد إبراهيم – استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر، و موعد الكشف : السبت 11 مايو – 11 صباحًا



2️⃣ د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، و موعد الكشف : الأحد 12 مايو – 11 صباحًا

3️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين - استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، وموعد الكشف الأحد 12 مايو – 11 صباحًا، و ينتهي الحجز 12 ظهرًا ولا حجر بعدها.

4️⃣ د. أحمد الأنور - استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وموعد الكشف الأحد 12 مايو – 1 ظهرًا ، الكشف لعدد 15 حالة فقط ثم يغلق الحجز.

5️⃣ د. محمد محمود مقبل - استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وموعد الكشف : الاثنين 13 مايو – 1 ظهرًا



6️⃣ د. مصطفى رجب – استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، و موعد الكشف الثلاثاء 14 مايو – 11 ظهرًا

7️⃣ د. دينا محمد أنور – استشاري أمراض النطق والكلام، ملحوظة الخدمة المقدمة: الكشف والتقييم لحالات التأخر اللغوي والدراسي وبطء التعلم والكشف المبكر لحالات الإعاقات، وموعد الكشف الأربعاء 15 مايو – 1 ظهرًا

8️⃣ د. ريهام مجدي مصطفى – ممارس عام

🔹هذه العيادة قاصرة فقط على الصحفيين المشتركين في التأمين الصحي بالقاهرة وتعمل العيادة مرة أسبوعيًا حتى الثالثة عصرًا و موعد الكشف الأربعاء 15 مايو – 10 صباحًا.