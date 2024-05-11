ميار شريف تتأهل إلى الدور الثالث بالبطولة الإيطالية المفتوحة للتنس

تأهلت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، إلى الدور الثالث (32) بالبطولة الإيطالية المفتوحة للأساتذة، ذات 1000 نقطة.



جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 80 عالميا، بصعوبة على الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة رقم 12 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-6 و2-6 و6-4 في مباراة الدور الثاني (64)، والتي أقيمت اليوم /الجمعة/، واستغرقت ساعتين و41 دقيقة.



وتواجه ميار شريف - في الدور المقبل - البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا، المصنفة رقم 24 عالميا.

وتغلبت اللاعبة المصرية - في الدور الأول (128) - على نظيرتها الكرواتية بيترا مارتيش، المصنفة رقم 81 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-2 و6-2.



وتقام البطولة الإيطالية المفتوحة للتنس بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 6 حتى 19 مايو الجاري.