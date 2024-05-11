أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 11 مايو 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 11- 5 - 2024، بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.
سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 11 جنيها.
سعر الثوم: من 55 جنيها.
سعر البصل: من 5 إلى 9 جنيهات.
سعر كيلو البامية: من 25 إلى45 جنيها.
سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهات.
سعر كيلو الكوسة: 9 جنيهات.
سعر ورق العنب: من 11 إلى 25 جنيها.
سعر كيلو البسلة: 26 جنيها.
سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات.
سعر الخيار من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.
سعر عنب البناتي أحمر: من 25 إلى 55 جنيها.
سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.
سعر كيلو التفاح: من 15 إلى 25 جنيها.
سعر البرتقال: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.
سعر اليوسفي: من 3 إلى 9 جنيهات.
سعر التفاح الأصفر: من 40 إلى 70 جنيها.
سعر الشمام: 13 جنيها.
سعر الفراولة: من 9 إلى17 جنيها.
سعر الجوافة: من 15 إلى 35 جنيها.
سعر الرمان: من 10 إلى 22 جنيها.