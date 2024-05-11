أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 11 مايو 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 11- 5 - 2024، بالأسواق في مصر.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 11 جنيها.

سعر الثوم: من 55 جنيها.

سعر البصل: من 5 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو البامية: من 25 إلى45 جنيها.

سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة: 9 جنيهات.

سعر ورق العنب: من 11 إلى 25 جنيها.

سعر كيلو البسلة: 26 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخيار من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.

سعر عنب البناتي أحمر: من 25 إلى 55 جنيها.

سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.

سعر كيلو التفاح: من 15 إلى 25 جنيها.

سعر البرتقال: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

سعر اليوسفي: من 3 إلى 9 جنيهات.

سعر التفاح الأصفر: من 40 إلى 70 جنيها.

سعر الشمام: 13 جنيها.

سعر الفراولة: من 9 إلى17 جنيها.

سعر الجوافة: من 15 إلى 35 جنيها.

سعر الرمان: من 10 إلى 22 جنيها.