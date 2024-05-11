خبير مناخ: انفجارات شمسية تصل إلى الأرض وتؤثر على نشاط البشر

قال الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، إنه خلال الأسبوع الماضي حدثت مجموعة من الانفجارات الشمسية، وصلت منها 3 - 4 انفجارات إلى الأرض، مشيرا إلى أن العواصف الشمسية تؤثر على الطبيعة في الأرض ويكون لها تأثير ضار على أشياء مغناطيسية وتحدث بها مجموعة من الانبعاثات و تؤثر على الملاحة.

وأوضح شعلة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العاصفة الشمسية ينجم عنها ضرب المجال المغناطيسي لـ مصر.

وأضاف أن هذه العاصفة الشمسية تؤثر على نشاط البشر وتؤدي إلى خمول وتؤثر على الحركة الملاحية وتؤثر على أي نشاط خاص بالأرض.



وأكد خبير المناخ، أن هذه العاصفة لم تحدث منذ 2003، والكون يسير بمنظومة معينة، وعند حدوث شيء لم يحدث منذ زمن يكون له مردود إيجابي أو سلبي.

وذكر أنه في الوقت الحالي، في ظل وجود خلل في ثقب الأوزون والتأثير الخاص به، فإن أي خلل أو أي ضرر أو أي انفجارات شمسية تحدث يكون المردود السلبي لها أكثر من المردود الإيجابي.