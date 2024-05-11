بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

أجري رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالًا هاتفيًا مع أمير دولة ‎الكويت، أعرب خلاله عن وقوف ‎الإمارات إلى جانب الكويت بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها.

وأكد رئيس الإمارات بأن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة.

أعلن أمير الكويت الشيخ الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقع البلاد.

وقال أمير الكويت "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.

وأضاف : لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.

وأردف: اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها والواجب يفرض علينا اتخاذ الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

كما أعلن أمير ‎الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

يذكر أن مجلس الأمة قد تم انتخابه منذ أيام قليلة وكان مقررا إقامة أولى جلساته يوم الثلاثاء 14 مايو القادم.