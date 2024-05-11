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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: قرار الصومال بطلب إنهاء المهمة الأممية في مقديشو لم يكن مفاجئا

صدى البلد

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في الصومال إنهاءالمكتب السياسي للأمم المتحدة في مقديشو لم يكن خطوة غير متوقعة.

وقال المتحدث: “هذا التطور الأخير هو شهادة على العمل القيم الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لدعم السلطات الصومالية في السنوات الماضية، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضاف أنه متأكد من أنكم تعلمون أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال موجودة في الصومال بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي، ومثل جميع البعثات السياسية الخاصة، تنتهي تفويضها عندما يتم إنجاز مهامها أو صدور هذا القرار بأنها لم تعد هناك حاجة إليها.

وتابع "يجب أن أذكر أيضًا أنه في إطار هذا، كانت هناك مراجعة استراتيجية لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال منذ حوالي عامين وفي نتائج تلك المراجعات، ذكرت أنها أوصت بأن تبدأ بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في التخطيط للانتقال من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى فريق الأمم المتحدة القطري لتولي المسؤوليات.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أيد هذه النتائج في أحد قراراته.  لذا، فإننا نجري الآن مناقشات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، ونحن على استعداد لاتباع تعليمات المجلس، وبالطبع، سنظل ملتزمين بالشراكة ودعم الحكومة بقدر ما نستطيع وكما هو مطلوب. 
وأضاف أن هذا يشير على وجه التحديد إلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال - تظل أسرة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال في مكانها وسيستمر دعم الأمم المتحدة للصومال بغض النظر عما يحدث لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال أم لا.

الأمم المتحدة مقديشو الصومال

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