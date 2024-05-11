تأييد حبس المتهم المتسبب في عاهة للإعلامية إيمان الحصري عامين مع الشغل

قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبس المتهم بالتسبب في عاهة للإعلامية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.



وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم على الدكتور م .غ، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.



وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد بأن يودى بحياتها.



يذكر أن المتهم حكم عليه فى العديد من القضايا المشابهة، حيث عرّض العديد من المرضى للخطر.



وكانت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021، ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.