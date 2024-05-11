ارتفاع الأسعار 50%| شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان.. تفاصيل

أسعار الألبان ومنتجاته في الأسواق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات بشأن ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها، بنسبة تصل إلى 50% في الأسواق، مع وجود أزمة في الإنتاج.

هل توجد أزمة في الألبان؟

وفي هذا الصدد، يقول حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية: إنه لا توجد أزمة في الألبان في مصر، والأسعار مستقرة ولدينا اكتفاء ذاتي من بعض أنواع الجبن.

وعن أسعار الألبان في الأسواق، أوضح «المنوفي» أن متوسط أسعار اللبن البقري يتراوح من 17 إلى 20 جنيهًا، واللبن الجاموسي من 30 إلى 35 جنيهًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسعار الجبنة البيضاء، فتتراوح أسعارها بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو، وأسعار الجبنة الرومي بين 220 إلى 240 جنيهًا.

فيما نفى عضو شعبة المواد الغذائية ما تداوله البعض بأن أسعار الألبان ارتفعت بنسبة 50%، مضيفًا أن الأسعار قد تشهد تراجعا خلال الفترة القادمة وأرجع «المنوفي» ذلك إلى أن الألبان نسبة المكون المحلي بها يبلغ 90%.

أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وسجل سعر اللبن السائب 30 جنيها بينما اقترب سعر اللبن المعبأ 42 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق اليوم السبت 11 مايو 2024.

وكشفت بيانات موقع دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن اقتراب سعر الجبن الأبيض من الـ 120 جنيها للكيلو بينما لامس سعر المسلى الصناعي الـ110 جنيهات.

أوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي إنتاج مصر من الألبان خلال عام 2022 بلغ 7 ملايين طن.

وتشير إحصائيات الجهاز إلى أن فاتورة استيراد مصر من الألبان بلغت 183 مليونًا و868 ألف دولار، خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 304 ملايين و171 ألف دولار عن نفس الفترة من العام السابق له، بتراجع يقدر بـ 120 مليونًا و303 آلاف دولار.

في سياق آخر، قال المنوفي، إن انخفاض أسعار بعض السلع مؤخرًا، لا يتناسب مع قيمة انخفاض سعر الدولار.

تراجع أسعار بعض السلع

وأضاف المنوفي، أنه رغم تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج للعديد من السلع الغذائية، إلا أن بعض الشركات لم تخفض الأسعار، مشيراً إلى أن السلع الغذائية مثل الدقيق والزيت والسمنة والسكر تراجعت أسعارها، ومع ذلك لم ينعكس هذا التراجع على أسعار المنتجات الغذائية التي يدخل في تصنيعها هذه السلع.

وطالب المنوفي، بالسيطرة على الأسعار وإتاحة السلع الغذائية لجميع التجار وعدم التمييز في ذلك، حيث سيؤدي التمييز إلى سيطرة بعض التجار على بعض السلع.

ونصح المنوفي، المستهلكين، بضرورة البحث عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة، كما جاء في مبادرات خفض السلع، خاصة بعد التخلص بشكل نهائي من السوق السوداء، وتوفير الدولار في جميع البنوك.

وجدير بالذكر، أن تستقر أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم 11 مايو 2024 مع تغيرات طفيفة في بعض الأصناف.

وارتفع سعر السكر المعبأ ليصل إلى 38 جنيهًا للكيلو، بينما حافظ الدقيق المعبأ على استقراره عند 28 جنيهًا للكيلو، وشهدت المكرونة المعبأة زيادة طفيفة لتصل إلى 32 جنيهًا للكيلو، وحافظ الأرز السائب على ثباته عند 28 جنيهًا للكيلو، وارتفع سعر العدس المعبأ ليصل إلى 68 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر الفول السائب ليصل إلى 42 جنيهًا للكيلو، وشهد الفول المعبأ زيادة طفيفة ليصل إلى 57 جنيهًا للكيلو.