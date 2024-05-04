عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد محطة الألبان بمشروعات الأمن الغذائى في المعنا

مشروعات الألبان
مشروعات الألبان

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتابعة للمحافظة، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للمشروعات، رافقه خلالها الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، واشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 المقامة علي مساحة 22 فدان والتى تضم 25 عنبراً للأبقار الحلابة، بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلي تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة في هذا المجال.

 

وتفقد محافظ قنا، محطة الألبان رقم ٢ واطمئن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجهاً بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وشدد الداودى، علي ضرورة الاهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الماشية لتحقيق أعلي معدلات في انتاج اللبن بالنسبة للأبقار الحلابة وأعلى معدلات أوزان بالنسبة لعجول التسمين، بالإضافة إلي الاهتمام بمستوى النظافة وخدمات الرعاية التى يتم توفيرها للحيوانات خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

 

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائى و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

قنا مشروعات مشروعات الأمن الغذائي محطة الألبان المراشدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وسام أبو علي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

ترشيحاتنا

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لنجاح جهود تثبيت الأمن والاستقرار في السودان

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب بقطاع غزة وعودة الأسرى

هل يجوز الدعاء دون رفع اليدين؟.. دار الإفتاء تجيب

من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: استكمال أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتمل التأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ