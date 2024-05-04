محافظ قنا يتفقد محطة الألبان بمشروعات الأمن الغذائى في المعنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتابعة للمحافظة، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للمشروعات، رافقه خلالها الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، واشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 المقامة علي مساحة 22 فدان والتى تضم 25 عنبراً للأبقار الحلابة، بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلي تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة في هذا المجال.

وتفقد محافظ قنا، محطة الألبان رقم ٢ واطمئن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجهاً بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وشدد الداودى، علي ضرورة الاهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الماشية لتحقيق أعلي معدلات في انتاج اللبن بالنسبة للأبقار الحلابة وأعلى معدلات أوزان بالنسبة لعجول التسمين، بالإضافة إلي الاهتمام بمستوى النظافة وخدمات الرعاية التى يتم توفيرها للحيوانات خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائى و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.