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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. تكثيف الدورات التثقيفية والقوافل السكانية بجميع القرى والمراكز

اجتماع المجلس الإقليمي
اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

ترأس حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، نائبًا عن المحافظ، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية.

 

جاء ذلك بحضور سلوى عبد المعطى شمروخ، مدير فرع المجلس القومى للسكان بقنا ، و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس المنطقة الأزهرية بقنا ، والدكتور ماهر على، وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، و ماجدة شرقاوى، مدير مجمع اعلام نجع حمادى ، و رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا ، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن.

 

 


 وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، خطورة القضية السكانية وأثارها السلبية على معدلات التنمية وكذلك أهمية التوعية والتجاوب مع برنامج تنظيم الأسرة، مطالباً كافة المؤسسات بالمحافظة بضرورة التضافر معا من أجل تنفيذ برامج تنظيم الاسرة واستخدام كافة أساليب الإقناع فى مجال التوعية ومحو الأمية الإنجابية لدى الرجل والمرأة على حدٍ سواء للعمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى.

 

ووجه حمودة، بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية وقوافل طبية سكانية بجميع قرى ومراكز المحافظة، لاسيما المناطق الأكثر نمواً للسكان، وذلك بالتنسيق مع" مديرية الصحة والسكان، التضامن‪ ‬الاجتماعى، الأوقاف، الإعلام، والوحدات المحلية، الشباب‪ ‬والرياضة، المجلس القومي للمرأة، هيئة محو الأمية بقنا، الثقافة" من خلال التنسيق مع‪ ‬الجمعيات الأهلية، مؤكداً أهمية تفعيل دور الإعلام ونشر‪ ‬الوعي بين المواطنين.

 

واستعرضت مدير فرع المجلس القومى للسكان، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والأهداف الرئيسية والفرعية الواجب تحقيقها بمحاور الخطة التنفيذية  ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، كما استعرضت مؤشرات تنظيم الأسرة ومؤشرات الاحصائيات الحيوية مقارنة بين عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ علي مستوي المراكز الإدارية والمؤشرات السكانية والديموجرافية للمحافظة والمراكز الاولي بالتدخل بالخطة التنفيذية.

 

كما استعرض مدير وحدة السكان بالمحافظة، الأنشطة والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال التوعية والصحة والتدريب ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.
 

فيما قدم المشاركين، مجموعة من المقترحات والحلول التى من شأنها المساهمة فى التخفيف من معدلات الزيادة فى السكان.


 

 

قنا مصر 2030 الاستراتيجية القومية للسكان القضية السكانية النمو السكاني وزارة التنمية المحلية

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