تحرير 133 مخالفة تموينية في مركزي أبوتيج وصدفا بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة القيام بحملات مفاجئة لمراقبة الأسواق ومحاربة الغش التجاري ومنع احتكار السلع الأساسية وخاصة المدعمة منها لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وحفاظًا علي حق المواطنين في الحصول علي الدعم مشيرًا إلي أنه تم تحرير 133 مخالفة تموينية خلال حملات بمركزي أبوتيج وصدفا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات التموين بمراكز ومدن المحافظة وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري وذلك من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج شنت عدة حملات علي الأسواق خلال الأيام الماضية تحت إشراف ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبمشاركة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج و مسئولي إدارة ومباحث تموين أبوتيج ونواب رئيس المركز ومدير إدارة الأزمات حيث تم المرور علي محلات الجزارة والأسماك ومحلات ذبح الطيور الحية ومحلات الفسخاني ومحلات المجمدات وتم ضبط كميات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وتحرير 80 مخالفة تموينية وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف ممدوح جبر رئيس المركز بحملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية بالتنسيق مع مديري إدارات رخص المحلات والاشغالات والمتابعة والإدارة الصحية والتموين بالمركز وأسفرت الحملات عن تحرير 53 مخالفة تموينية حيث تم في مجال المخابز تحرير 12 مخالفة و10 محاضر عدم إعلان أسعار و 11 محضر عدم تحرير شهادة صحية ونظافة و12 محضر إشغالات و7 محاضر لمحال تدار بدون ترخيص ومحضر بيئة.