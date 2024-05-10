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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملة نظافة بمنطقة الإيواء ومركز الشباب بعرب المدابغ

أعمال النظافة بمنطقة
أعمال النظافة بمنطقة عرب المدابغ

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون البناء بين كافة القطاعات وتضافر الجهود لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم والنهوض بالخدمات على أرض المحافظة والارتقاء بالمظهر الحضاري له مشيراً إلى مواصلة حملات النظافة وتحسين البيئة وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بالمراكز والأحياء والقرى ورفع كفائتها وتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الإنتقالات وحركة المواصلات وإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

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وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة نظافه وتجميل بمنطقة عرب المدابغ التابعة للوحدة المحلية لقرية منقباد بمركز أسيوط ، حيث تم رفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة ومخلفات البناء والهدم بالمنطقة المحيطة بمساكن الإيواء وأمام سور مخزن الكهرباء ومركز الشباب وذلك بإشراف العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ونوابه وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد وبالمشاركة والتعاون بين رفاعي أحمد مسؤل المخلفات بالوحدة المحلية ووفاء جميل مدير ادارة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة أسيوط وقسم النظافة وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمنقباد كـ( جليدر ، لوادر ، قلابات ، .. ) لتمهيد ودمك الطريق على أن يتم استكمال المجهودات لتحسين حالة المنطقة والارتقاء بالخدمات العامة وتحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

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