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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة  مسؤولي مؤسسة حياة كريمة لمناقشة اليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة *تقدر في 10 أيام* لمواجهة شبح الثانوية العامة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .

خلال اللقاء اشار مسؤولو حياة كريمة بالغربية ان المبادرة تتضمن تقديم مراجعات لجميع مواد الشعب الثلاث علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي، للطلاب بجميع مراكز محافظة الغربية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للطلاب واولياء الامور ، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها.

كما ان المبادرة تأتي إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة وخاصة الشباب أساس تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية ب 12 مركز ومدينة

 

التربية والتعليم بالغربية التربية والتعليم ارة التربية والتعليم التنسيق الدكتور الرصف والتطوير الري المواطن المجتمعي المحافظة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن بمراكز المحافظة بادرة حياة كريمة

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