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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي : الجيش المصري جاهز لمواجهة أي خروج إسرائيلي عن النص

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري موجود لحماية مقدرات وحدود الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رفع دولة الاحتلال العلم على الحدود يعتبر استفزازًا للأمن القومي للمصري. 
 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ten""، مساء السبت،  أن الجيش المصري على أكمل الجاهزية في مواجهة أي خروج عن النص من الجانب الإسرائيلي، متابعًا: "لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام، ولكن إذا فرضت علينا الحرب".


 ولفت إلى أن الجيش المصري لن يدخل في صراعات خارج حدوده إلا في حال تهديد الأمن القومي، معقبًا: "كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على الأمن القومي المصري".
 

وأشار إلى أن الجيش المصري من أقوى جيوش الأرض وقادر على القيام بالمهام المكلفة إليه، ولكن ليس من الشطارة الدخول في الحرب، لأن صناعة السلام أقوى من صناعة الحرب. 
 

وأضاف أن تمسك مصر بمسار السلام ليس تراجعًا أو هروبًا ولكنه حكمة بالغة، متابعًا:  "لولا قوة الجيش المصري لما كان أحد استمع إلى صوت مصر، قوة الجيش أساس عصب الدولة".

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