مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”، تغطية خاصة حول استعداد وزارة الأوقاف خلال الأيام المقبلة، لطرح عدد من الوحدات السكنية في مشروعاتها المنتشرة بعدد من محافظات مصر.

وتتميز هذه الشقق بالعديد من التسهيلات، وأبرزها مقدمة الوحدة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه، وتشطيباتها الفريدة، بالإضافة إلى مواقعها المميزة.

ومن المقرر أن يتضمن الطرح الجديد لشقق الأوقاف، عددا من الوحدات السكنية المختلفة المساحات، في عدد من الأماكن التالية "القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس- الشرقية- الفيوم- بني سويف- البحر الأحمر- طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادي الجديد – قنا – الأقصر – أسوان".

اما عن الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل الحصول على وحدة سكنية ضمن طروحات هذه الشقق؛ فتتمثل فيما يلي:

أولا: أن يقر المتقدم بأنه عاين الوحدات السكنية ويوافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة.

ثانيا: أن يقر المتقدم بأنه في حالة التعاقد معه وتأخره في سداد أي من هذه الالتزامات المستحقة عليه طبقًا للشروط المبينة بهذه الكراسة تحل على جميع الأقساط فورًا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها دون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

ثالثا: أن يتعهد المتقدم بسداد جميع المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة، وكذلك سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إن وجد مع باقي المشترين طبقًا للقانون.

رابعا: أن يتعهد المتقدم بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وبحيث لا تعطي هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والتعليمات السارية، وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة، وأن هذه المحلات مخصصة لكل الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.

نظام سداد قيمة الوحدات السكنية

أولا: يتم خصم نسبة 7% من قيمة الوحدة السكنية المخصصة؛ في حالة سداد ثمنها “كاش”.

ثانيا: يمكن سداد قيمة الوحدة السكنية على 3 سنوات دون فائدة، حيث يتم سداد 30% من الثمن “دفعة مقدمة حجز” وسداد الـ70% الباقي على 36 شهرًا دون فوائد.

ثالثا: يتاح الحصول على الوحدة السكنية بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة البنك المركزي، حيث يتم سداد مقدم حجز 20% من قيمة الوحدة، والباقي وهي نسبة 80%، تقسط على 60 شهرًا، مضافا إليها فائدة البنك المركزي المعمول بها حاليًا.

وأوضحت أن مقدم حجز الشقق يبدأ من 16 ألف جنيه، مع سداد 200 جنيه مصاريف إدارية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها توفر تسهيلات كبيرة في السداد، وأن جميع التفاصيل والتأمين موضحة بكراسة الشروط.