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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصر سالم يكشف سبب عدم اجتياح إسرائيل رفح حتى الآن .. فيديو

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، إن وجود إسرائيل في معبر رفح غير شرعي وتنظيم العمل به يخضع لاتفاقية بين 3 أطراف مصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تواجدها بصورة منفردة الآن مخالف تماما الاتفاقيات وهو ما رفضته مصر.

ونوه سالم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن مصر جاهزة وقواتها على أعلى درجات الاستعداد وتمتلك قدرات عسكرية كاملة أكبر مما لدى العدو، مؤكدا أن أمن مصر القومي مُصان باستراتيجية الردع ، والعدو يعلم ما لدى مصر من قدرات للدفاع عن أرضها.

قرار اجتياح

وأوضح أن إسرائيل اتخذت قرار اجتياح رفح ولا رجعة فيه، وما يعطلهم في هذا الأمر عدم معرفتها بأماكن الرهائن وكيفية استخراجهم واستخلاصهم بالشكل العسكري، إضافة إلى قلقهم من المقاومة والتي ستواجههم حال الدخول.

 

واختتم اللواء أركان حرب نصر سالم، أن  إسرائيل غير قادرة حتى الآن على تحديد أماكن الرهائن وهذا ما يُحجم الكيان الصهيوني.

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