تفاصيل المران الأخير لـ الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الختامي قبل مواجهة فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غد على أرضية الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل المران على الملعب البلدي، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال لقاء الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.

وأكد جوميز ـــ في حديثه مع اللاعبين ـــ ثقته في قدراتهم على تقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك وتحقيق الهدف المطلوب.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خلال المران، وحرص جوميز على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض اللاعبون تقسيمة قوية لتطبيق ما تم تنفيذه في الفقرة الفنية.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، واللاعبون على تفقد أرضية الملعب البلدي.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على النزول بالحمل البدني خلال مران اليوم، وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، حتى لا يتعرضون للإرهاق.

وتواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب، وحسام المندوة أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، في الملعب البلدي ببركان خلال مران اليوم، من أجل مؤازرة الفريق.

يُذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.