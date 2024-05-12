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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير بالمدينة الشبابية الدولية بالأقصر

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير المرحلة الأولى من غرف الإقامة، ومجمع حمامات السباحة، والركن الريفي والذي يحاكي طبيعة أهل الأقصر، وذلك بالمدينة الشبابية الدولية بالطود بمحافظة الأقصر، .

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وتتسع المدينة الشبابية الدولية بالأقصر لعدد ٥٥٠ فرد، مجمع حمامات سباحة، مسرح يتسع ل ٥٥٠ فرد، كافتيريات، مطاعم، ملاعب خماسية، ملعب قانوني نجيل طبيعي، ملعب اكريليك، قاعات ورش عمل، قاعات أنشطة وجيم وقاعات تدريب وقاعه مؤتمرات.

وعقب الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحرص على إنشاء وإقامة المزيد من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، وتعمل على تطوير المنشآت القائمة، لخدمة أبنائنا خاصة بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية بالتوسع في إقامة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات وبخاصة صعيد مصر في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي تقديم كافة أنواع الدعم للمنشآت الشبابية والرياضية في صعيد مصر، مؤكداً أن الصعيد بات يحظي باهتمام كبير، موضحاً أن هدف الوزارة تنمية شباب الصعيد واستثمار طاقاتهم، مشدداً علي التكاتف والتعاون من أجل إنجاح المنظومة الشبابية والرياضية، والاستثمار الجاد والحقيقي في مراكز الشباب والاهتمام بكل الأنشطة التي يجب أن تتضمنها المنشآت الشبابية والرياضية طبقًا لإستراتيجية الوزارة من خلال الجمهورية الجديدة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، علي المتابعات المستمرة لكافة المنشآت الشبابية والرياضية للوقوف على سير العمل، وما يقدم من خدمات من تلك المنشآت للمواطنين، موجهاً بضرورة العمل علي تطوير كافة الأنشطة والبرامج المستهدفة، وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية ما يساهم في زيادة قدرة وزارة الشباب والرياضة على تحقيق مستهدفات رؤية مصر.

وأكد "صبحي" على أهمية المدن الشبابية التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات فى استقبال واستضافة شباب مصر طوال العام المشاركين فى برامج الوزارة بما يساهم فى تعريفهم بمعالم مصر ، وبما يعزز  قيم الولاء والانتماء، فضلاً عن المساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية.

وخلال الافتتاح، تم الإعلان عن المشروعات الاستثمارية المستقبلية بالمدينة الشبابية بالطود والتي تتضمن قاعة مناسبات وعدد من المحلات التجارية علي سور المدينة الشبابية بالأقصر، وملعب للبادل.

وتم تكريم العاملين بالمدينة الشبابية بالأقصر علي المجهودات التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

 

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