تفعيلا لمبادرة انطلاقة .. وحدة سكان الأقصر تدرب 25 شابا وفتاة

قامت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بتدريب ١٢٥ شاب وفتاة بقرية المريس التابعة لمركز الطود وبالتعاون مع الجمعية الخيرية بقرية المريس وتم تنفيذه بقاعة مجلس قروي المريس وذلك بحضور رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الاقليمي للسكان.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وتنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب الاقصر في دورته الثالثة الذى نفذتة وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر وتفعيلا لمبادرة انطلاقة والتي تهدف إلى تمكين الشباب والدفع بهم لسوق العمل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قام بتنسيق اللقاء علي الشاذلي ممثل مديرية الشباب والرياضة وعبدالستار عبدالرحيم رئيس مجلس ادارة الجمعية .

يذكر ان المبادرة تهدف إلى تدريب القانطين بقرى حياة كريمة وتهدف إلى تدريب نحو اربعة الاف شاب وفتاة بالشراكة بين وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر وادارة الشمول المالي ببنك مصر ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة المنارة والضحى .

حضر اللقاء هدير موسى مسؤول رواد النيل وعرفة الرملي بجهاز تنمية المشروعات ومسئولي بنك مصر فرع حورس وأعضاء فريق وحدة السكان.